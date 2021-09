"Alt caporalato": ispezioni della task force nelle aziende agricole pontine

Martedì 21 Settembre 2021, 19:49

Nell'ambito del progetto dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono scattati anche in provincia servizi specifici di contrasto al caporalato, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura. Il progetto "Alt caporalato - azioni per la legalità e la tutela del lavoro" ha portato ad avviare mirate ispezioni che proseguiranno per l'intera settimana. Il monitoraggio è effettuato da una task force composta da personale specializzato (Inps, Inail e nucleo operativo gruppo tutela del lavoro di Roma insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Latina. L'obiettivo è prevenire e constrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro dei migranti in alcuni settori economici, come appunto quello agricolo, quello della logistica e dell'edilizia e il manifatturiero attraverso specifiche attività di vigilanza nelle aziende.