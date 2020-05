A Sabaudia gli alberghi sono pronti a riaprire i battenti. I clienti più affezionati hanno già chiamato per prenotare le loro vacanze negli alberghi vista mare o lago. Ma per ora non ci sono certezze. Non si può ancora immaginare come sarà l’estate sul litorale pontino ed in nella città tanto amata da turisti e vip. Le criticità, i dubbi, i nodi da sciogliere sono ancora molti.

«Ci stiamo predisponendo per rispettare tutti i protocolli in materia di sicurezza per il personale e di pulizia degli ambienti e comunque non abbiamo mai interrotto la manutenzione della struttura – spiega il direttore dell’Oasi di Kufra Simone Ponziani – Saremmo pronti a riaprire anche dopo il 18 maggio. Per quanto riguarda le misure di sicurezza che dovremo rispettare i nostri ombrelloni erano già posizionati a 4 metri per cui perderemmo un solo metro tra le file. Ad oggi però non siamo in grado di confermare gli abbonamenti di chi vorrebbe prenotare».



«La clientela fidelizzata ci ha già contattati per i mesi di luglio ed agosto. Di sicuro quest’anno perdiamo delle voci importanti tra le nostre entrate come i matrimoni, i meeting e le feste che non sarà possibile organizzare – aggiunge – Ci stiamo organizzando perché sarà necessario rivedere il sistema di distribuzione del cibo con l’abolizione dei buffet. Dovremo prevedere cibi preconfezionati e preordinati».

«Stiamo analizzando la situazione per capire se quanto verrà richiesto sia possibile da attuare dal punto di vista economico e valutiamo una possibile apertura per giugno – racconta il direttore dell’hotel Le Dune, Claudio Pace – Abbiamo notato una grande risposta per i mesi di luglio ed agosto ma per ora non possiamo confermare le prenotazioni. Prendiamo in carico le richieste. Se negli anni scorsi i clienti trascorreva un media un paio di settimane da noi e poi sceglievano l’estero per la restante parte delle loro vacanze quest’anno, per via delle difficoltà di raggiungere paesi stranieri per via del coronavirus, abbiamo notato una richiesta di soggiorni più lunghi qui a Sabaudia – prosegue – Per quanto riguarda la spiaggia i nostri ombrelloni saranno all’incirca dimezzati per cui quest’anno ne usufruiranno perlopiù i clienti dell’hotel e il resto occorrerà selezionare. Rimane la paura che, una volta messa in moto la macchina organizzativa, possa accedere che un eventuale caso di covid 19 tra clienti o personale possa comportare la messa in quarantena delle strutture e vanificare tutte le spese effettuate».

«Non ci sono certezze ma potremmo riaprire da giugno – spiega la proprietaria dell’hotel “Il San Francesco” Elena Daneo – C’è la volontà ed il desiderio di ripartire. Abbiamo ricevuto prenotazioni per agosto, meno per luglio. Noi stiamo confermando ma con riserva. Certo sarà fondamentale capire come verrà organizzata la fruizione del mare perché per gli hotel che non si trovano direttamente sulla spiaggia è fondamentale poter garantire ai clienti di poter andare in spiaggia. Il rispetto delle distanze nel ristorante non sarà un grande problema perché possiamo contare anche su un grande giardino che ci consentirà di organizzarci».

