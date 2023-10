Sabato 21 Ottobre 2023, 11:09

Dal 24 luglio scorso la famiglia non ha più sue notizie. Quel giorno Gianmarco Medini, 32 anni, si è allontanato volontariamente dalla sua abitazione di Latina, dove risiede con la famiglia, senza comunicare dove fosse diretto e di lui si sono perse le tracce almeno fino al mese di agosto, quando la madre ha saputo, tramite una parente, che il ragazzo si trovava a Courmayeur, in Valle d'Aosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto, era già stata presentata una denuncia di scomparsa e una signora proprio a Courmayeur lo ha riconosciuto segnalando che il ragazzo era molto dimagrito e sembrava in una condizione di disagio. Da allora più nulla. I familiari da luglio non riescono a contattarlo al telefono e hanno perso ogni contatto.Il caso è approdato alla trasmissione Chi l'ha visto e la madre, ricostruendo la vicenda, a poi voluto lanciare un accorato appello a chiunque possa avere sue notizie: «Perché ti sei allontanato? ha detto rivolgendosi al figlio - Vorrei sapere se stai bene, fammi sapere solo questo». La preoccupazione è legata al fatto che Gianmarco Medini vive una condizione di fragilità e potrebbe trovarsi in difficoltà. La madre ha specificato che il suo cellulare risulta spento e che da mesi il ragazzo non preleva somme di denaro dal suo conto corrente. Il bancomat potrebbe essere stato smarrito o potrebbe essere stato rubato. La famiglia quindi non ha modo di sapere come il figlio riesca a sostenersi, se abbia un alloggio o se dorma per strada, in una stazione o in dormitorio pubblico. Per questo l'appello è rivolto anche ad associazioni di volontariato che si occupano dell'accoglienza di persone che vivono condizioni di disagio. Attraverso la trasmissione televisiva di Rai3 è stata diramata una dettagliata descrizione fisica di Gianmarco Medini: alto un metro e 82, di corporatura esile, occhi verdi e capelli castani, barba. Rispetto alla foto messa a disposizione per le ricerche potrebbe però avere la barba e i capelli molto più lunghi e potrebbe essere molto dimagrito.E' possibile inoltre che sia ancora a Courmayeur ma non si esclude che possa nel frattempo aver raggiunto altre località nelle vicinanze. Da casa si era allontanato volontariamente ma la sua situazione di fragilità fa temere alla famiglia che potrebbe avere bisogno di aiuto.