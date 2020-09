Affluenza Referendum, in provincia di Latina ha votato il 41% (ma mancano ancora Fondi e Terracina)

Arrivano i dati sull'affluenza per il Referendum in provincia di Latina : al momento con il 41,52% siamo la provincia con l'affluenza più bassa del Lazio (al momento pari al 45%), ma il dato è riferito a 31 Comuni su 33 e mancano proprio quelli dove si è votato di più per la concomitanza delle elezioni amministrative, ovvero Fondi e Terracina . Al momento solo Campodimele supera il 50% mentre Roccasecca si ferma al 49,94%. Nel capoluogo ha votato il 45,4% degli aventi diritto. Il Comune con l'affluenza più bassa è Ponza dove ha votato appena il 33,7%. Per Terracina e Fondi bisogna attendere ancora, ma avranno il dato più alto in provincia visto che ieri sera Fondi era già al 59% mentre Terracina era al 48%, © RIPRODUZIONE RISERVATA