Sabato 18 Marzo 2023, 12:50

Un pensionato di 75 anni residente a Gaeta, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver commesso abusi su minori nel 2018 nella provincia di Caserta. Il pensionato è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo aveva presentato un ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza di condanna a sei anni di reclusione e una multa di 6.000 euro per aver commesso abusi sessuali su minori stranieri nella provincia di Caserta fino ad agosto 2019. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e l'uomo è stato destinato alla detenzione domiciliare per motivi di salute, ma anche questa è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

In esecuzione dell'ordine di carcerazione definitivo, gli agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta hanno riportato l'uomo presso l'istituto penitenziario per scontare la pena.