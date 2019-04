A Ventotene le riprese di "The New Pope": sull'isola l'attore Jude Law

Si stanno girando in queste ore alcune scene di "The New Pope", la seconda stagione della serie di successo "The Young Pope", ideata e diretta dal regista Paolo Sorrentino e che vede protagonista Jude Law nei panni di un giovane Papa e tra gli interpreti anche il grande John Malkovich.



L’attore statunitense è giunto questa mattina sulla piccola isola pontina a bordo di uno yacht e resterà a Ventotene fino alle 19. Ad accogliere l’attore e la troupe della co-produzione internazionale finanziata da Sky plc, HBO e Canal+, il sindaco Gerardo Santomauro e il Comandante della Guardia Costiera, Renato Carbone.



Secondo quanto trapela, l’attore hollywoodiano ha alloggiato nell’hotel Mezzatorre, per poi fare colazione alla Terrazza di Mimì. Alcune riprese di "The New Pope" sono state girate anche a Gaeta nelle scorse settimane. © RIPRODUZIONE RISERVATA