A Latina controlli supergreen pass e ffp2 su treni, pullman e bus: finora nessuna multa

Iniziati questa mattina alle autolinee di Latina i controlli della Polizia di Stato per la verifica del possesso del Super green pass e dell’uso della mascherina Ffp2 diventato obbligatori, da oggi, per i passeggeri dei trasporti pubblici. Gli agenti hanno chiesto certificazione e documento di identità a coloro che scendevano dai pullman all’arrivo al terminal Cotral. Controllate anche le persone in procinto di partire. Qualcuno è rimasto a terra per non incorrere nelle sanzioni di 100 euro per omesso uso della mascherina Ffp2 o di 400 euro perché sprovvisto del green pass rafforzato.

Il servizio, disposto dal questore Michele Spina per l’arrivo scaglionato degli studenti nel capoluogo, proseguirà anche in altre fasce orarie.

Previsti dispositivi interforze con pattuglie, oltre che della polizia, anche di carabinieri e guardia di Finanza per la verifica del Super green pass e dell’uso della mascherina Ffp2 anche alla stazione ferroviaria di Latina Scalo dove in prima mattina non si sono registrati problemi particolari se non l’invito di Trenitalia, diffuso a mezzo altoparlante, a ricorrere alle corse successive in caso di treni in sovraffolamento. E’ stato il caso del regionale 5894 delle 7.43, proveniente da Benevento e diretto a Roma Termini, che aveva accumulato un ritardo di dieci minuti. Ma a dire il vero, anche altri treni che nel frattempo si erano fermati alla stazione di Latina Scalo viaggiavano carichi di passeggeri.

Scrupoloso anche il rispetto della normativa nei bar del capoluogo pontino per le consumazioni al banco: prima di prendere un caffé agli avventori viene controllato il green pass.

La normativa vale anche per l'ingresso al Tribunale di latina: per il momento non si segnalano disagi.