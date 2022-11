Il Comune di Gaeta organizza domani, sabato, alle 11, nell’aula consiliare, un incontro con Safiria Leccese, la popolare giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice di origini gaetane, che presenterà il suo lavoro letterario più recente, “La ricchezza del bene - Storie di imprenditori tra anima e business” (Edizioni TS). Un libro che sta riscuotendo notevoli consensi, in cui propone dieci significative storie di imprenditori italiani che, attraverso la loro azienda, hanno fatto del bene al Paese e anche ai propri dipendenti, senza mai sfruttarli e anzi valorizzando il loro lavoro. Autrice anche di un altro libro di successo, "La strada dei miracoli" (Mondadori), Safiria Leccese ha ricevuto durante la sua carriera numerosi premi, tra i quali “Buone notizie”, “Torre d’argento”, “Giovanni Paolo II”. Giornalista parlamentare (e per 12 anni anche docente di Economia politica a La Sapienza e alla Luiss), ha lavorato per varie testate giornalistiche e a Mediaset come inviata di cronaca e di politica e conduttrice del TG Studio Aperto e delle trasmissioni “Dentro i fatti” e “La Strada dei Miracoli” e curato in mondovisione, per il Vaticano, la Veglia di Beatificazione di Giovanni Paolo II.