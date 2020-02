A Fondi passaggio di consegne tra De Meo e Maschietto: applausi e auguri al nuovo sindaco

Gli applausi della giunta e del Consiglio comunale di Fondi e gli interventi di maggioranza e opposizione

Gli interventi di ringraziamento a De Meo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato un momento istituzionale ma anche emozionante e significativo il passaggio di consegne tra il sindaco di Fondi e il: il primo alla guida della città da quasi dieci anni e da qualche settimana nel pieno di un'appassionante avventura politica come europarlamentare, il secondo catapultato in un vortice di onori e poteri ma anche di oneri e responsabilità.La transazione è avvenuta al termine delche, dopo la lunga discussione su demanio marittimo, regolamento edilizio, opere pubbliche e bilancio di previsione, è stata chiamata a prendere atto della “dichiarazione di opzione di membro del parlamento europeo e decadenza della carica di sindaco”.La pubblica assise di ieri, insomma, per il primo cittadino uscente è stata la fine di una lunga e totalizzante esperienza ma, allo stesso tempo, un nuovo inizio che non vorrà dire certo dimenticare Fondi.Tutt'altro: l'eurodeputato Salvatore De Meo, come ribadito a più riprese, continuerà a lavorare per il territorio da un nuovo e privilegiato punto di vista.Da qualche ora è quindi Beniamino Maschietto il nuovo sindaco di Fondi. I prossimi tre mesi saranno un importante banco di prova per il primo cittadino facente funzioni che dovrà traghettare la città fino alle prossime elezioni e, allo stesso tempo, affrontare un'intensa campagna elettorale in qualità di candidato di una maxi coalizione di centrodestra composta, oltre che da Forza italia, anche dalle civiche “IoSi”, “Litorale e sviluppo fondano” e “Fondi Azzurra”.Il tutto senza trascurare la sua professione di medico, in questi concitatissimi giorni di emergenza, e le deleghe a turismo, demanio, scuola e cultura che rimarranno nelle sue mani. Il ruolo di vice spetterà invece all'assessore più anziano, in questo caso Onorato di Manno.«È stato un onore e un privilegio conoscere e affiancare una grande persona, sia a livello umano che politico, come Salvatore - ha commentato con la voce rotta dall'emozione Maschietto - Ho potuto verificare continuamente la sua determinazione, la sua grinta, il suo attaccamento alla città che vanno oltre la formazione politica e amministrativa. Ho apprezzato l'aspetto umano, la sua forte volontà di tenere sempre uniti tutti noi, maggioranza ed opposizione, con garbo e fermezza. Sono onorato di poter proseguire questi ultimi mesi continuando il suo progetto politico».