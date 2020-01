Aprilia, 25 grammi di cocaina in casa: arrestato un ragazzo di 27 anni

Prosegue l'impegno dell'Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'ultimo controllo ha permesso di arrestare un pusher. Si tratta di un 27enne di Aprilia che in casa nascondeva 25 grammi di cocaina.



Attorno alle 4 di notte, i militari hanno fermato il giovane in strada, poi hanno eseguito un controllo nella sua abitazione: oltre alla cocaina, sotto sequestro è finito anche tutto il materiale per pesare e confezionare la droga. In attesa del processo per direttissima il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA