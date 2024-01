Ylenia Lombardo, uccisa e data alle fiamme dall'ex: Andrea Napolitano si è ucciso in carcere a Poggioreale

Era stato condannato all'ergastolo per il femminicidio della sua compagna: muore suicida nel carcere napoletano di Poggioreale a 40 anni. Secondo quanto si apprende, la vittima è Andrea Napolitano, un anno fa condannato al carcere a vita per aver ucciso Ylenia Lombardo, 33enne di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli.

Napoli, Ylenia sfuggita alle violenze dell'ex marito e trucidata in casa da un altro uomo

Ylenia Lombardo uccisa dall'ex compagno

La ragazza fu lasciata esanime a terra dal 40enne che non trovava una carta prepagata con 15mila euro.

Uccisa e data alle fiamme, Ylenia aveva scelto Viterbo per ricominciare

I suicidi in carcere

Il Garante Ciambriello conclude: «Sono tante le motivazioni per cui singoli detenuti scelgono di suicidarsi, è chiaro che il coinvolgimento in attività trattamentali interne, più rapporti con il mondo esterno, più personale specializzato, può ridurre sia le forme di autolesionismo sia i tentativi di suicidio che sono centinaia nella nostra Regione. Lo scorso anno non c'è stato appunto una strage per il pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria, a cui va la mia gratitudine. Ma ripeto, Andrea pur ben seguito da un anno, visto che era nel protocollo di rischio suicidario, ci costringe a mettere in campo qualche proposta operativa in termini di personale specializzato, attività trattamentali e relazioni con il mondo esterno, perché i suicidi in carcere sono anche il prodotto di un clima culturale, per la maggioranza della politica e anche della società civile, per cui il carcere è un posto esterno alla società, da dimenticare, non da cambiare».