Ylenia Lombardo, morta semi carbonizzata a Napoli: aveva 33 anni, sospetto femminicidio

Dramma a Napoli. Il cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni, è stato trovato nella prima serata di ieri in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Bel Sito. I carabinieri della compagnia di Nola sono al lavoro, sotto il coordinamento della Procura locale, per accertare la causa e la dinamica della morte.

Sul posto per i rilievi i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Il sospetto è che la donna sia vittima di un femminicidio.

