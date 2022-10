Lo yacht Brigitte di 24 metri il primo bene messo all'asta dall'Agenzia delle Dogane

Uno yacht di 24 metri battente bandiera statunitense, denominato Brigitte, sequestrato per contrabbando a Trieste, è il primo bene messo all'asta online sulla nuova piattaforma dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli. Un progetto che consentirà ai cittadini di partecipare alle aste, dando nuova vita ai beni confiscati.

Yacht all'asta, il progetto

«L'Agenzia - ha spiegato il direttore di Adm Marcello Minenna - ogni anno sequestra 20-30mila tonnellate di merci, non solo stupefacenti, farmaci e tabacchi, ma anche merce che può essere messa in circolazione dopo le verifica, in alcuni casi, dei nostri laboratori chimici di Stato. Negli anni questa attività è stata sempre svolta dall'Agenzia con modalità tradizionali sul territorio: e sono stati venduti orologi di pregio, autovetture, imbarcazioni; in alcuni casi anche capi di abbigliamento e opere d'arte libere da vincoli». «Questo progetto - ha aggiunto Minenna - è una novità che conferma l'attenzione verso la digitalizzazione e l'innovazione, con un portale che effettua un'asta online e con la possibilità per tutti di parteciparvi».

Il regolamento

L'Agenzia ha messo a punto uno specifico regolamento, che consente «una partecipazione corretta, anche riguardo alla disciplina dell'autoriciclaggio - ha sottolineato il direttore -. Non sfugge che questi beni sono a volte sequestrati alla criminalità, e bisogna stare attenti che i soggetti cui abbiamo sequestrato i beni non ne ritornino in possesso sotto falso nome. Quindi prudenza dell'amministrazione e un valore innovativo di interazione con la comunità sana».

La confisca dello yacht

Il primo bene ad andare all'asta online è dunque uno yacht del 1996 di quasi 24 mesi battente bandiera statunitense, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Trieste nel 2017 per contrabbando perché violava i termini legali di ingresso nella Ue. Si è arrivati alla confisca nel 2021 e all'assegnazione all'Adm da parte del tribunale. Non è stato possibile utilizzarlo per fini istituzionali, si è quindi deciso di metterlo in vendita. Per accedere al nuovo portale delle aste online i cittadini dovranno accreditarsi tramite credenziali e a quel punto si potrà quindi navigare nel catalogo dei beni. Proprio come nelle normali aste, per partecipare si dovrà versare una cauzione, quindi andrà fatta l'offerta. Il vincitore dell'asta troverà le informazioni su come saldare direttamente sul sito.