De Luca: «Prepariamo i tamponi per la riapertura delle scuole. Non so cosa fa il Ministero»

«Che Dio ce la mandi buona, noi pronti per garantire sicurezza nostri ragazzi. Ci stiamo preparando a 180.000 tamponi per tutto il personale scolastico. Non so che combinerà il ministero della pubblica istruzione, che dio ce la mandi buona». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un intervento dal palco a Marina di Camerota (Salerno). «Noi - ha aggiunto - dobbiamo essere pronti a mandare i nostri ragazzi a scuola in sicurezza».

