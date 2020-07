Crede di avere il coronavirus e si isola dal resto della famiglia, 13enne muore nella sua cameretta

Credeva di avere il coronavirus e si è isolato nella sua camera da letto dove è morto solo. Un ragazzo di 13 anni ha iniziato a stare male con dolori al petto, vomito, nausea e febbre. Credendo che avesse il covid la mamma lo ha fatto sottoporre al test, ma è risultato negativo, però il giovane ha continuato ad isolarsi temendo di contagiare la sua famiglia.

Secondo quanto riporta il Daily Mail Maxx Cheng, di Claremont, California, si era isolato nella sua camera da letto. Quando le sue condizioni sembravano migliorare però è stato trovato privo di vita nella sua stanza dalla famiglia. I suoi cari raccontano di averlo visto svenuto, proprio quando la febbre era scesa e la tosse stava diminuendo.

Sconvolti per la morte del 13enne la famiglia aspetta gli esiti dell'autopsia che chiariranno le cause del decesso. Maxx era sempre stato in forma e in buona salute prima di ammalarsi era uno sportivo e faceva parte persino della squadra di nuoto locale.

