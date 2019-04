Dramma all'alba: ragazza di 23 anni precipita dal quarto piano del palazzo

Una ragazza di 23 anni è precipitata all'alba di oggi, sabato 6 aprile, dal quarto piano di un palazzo a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, in via Marcantonio della Torre. Erano le 5.30. La giovane è stata soccorsa e portata all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, ancora sconosciuta la dinamica dei fatti. Sul posto la Polizia. Sono in corso gli accertamenti sulle cause della caduta, e non si esclude che potrebbe trattarsi di un gesto volontario. La giovane donna è stata giudicata dai medici grave, in pericolo di vita.

