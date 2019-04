Un bambino è stato trasportato nell'ospedale a Legnano per frattura degli arti. il piccolo, 7 anni, è precipitato da circa cinque metri, a scuola a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Circostanze e altezza precisa, riferisce l'Areu, sono da verificare. A quanto emerso fino ad ora, il bambino si sarebbe arrampicato volontariamente, per poi forse scivolare cadendo nel vuoto per circa cinque metri.

Ultimo aggiornamento: 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA