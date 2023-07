Venezia, si ribalta affollato trenino turistico della pineta: 14 feriti a Eraclea, tanti i bambini nei "vagoni"

Un trenino turistico si è ribaltato ieri sera verso le 22.30 a Eraclea (Venezia) in via Livenzuola, zona autostazione. Il bilancio è di 14 feriti, paura anche per i tanti bambini sui piccoli vagoni. I feriti non sono gravi, ma due di loro sono stati portati all’ospedale di San Donà. Intervenute anche tre ambulanze del Suem arivate da Caorle e i vigili del fuoco. Il “trenino della pineta” sarebbe rovesciato probabilmente a causa di un tombino e l’incidente avrebbe riguardato almeno un vagone pieno di passeggeri.