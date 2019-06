Venezia, nave da crociera si scontra con lancia turistica: feriti, passeggeri caduti in acqua, pesanti danni

Scontro tra una nave da crociera e il lancione turistico Michelangelo questa mattina, 2 giugno, nel canale della Giudecca a Venezia. Danni agli scafi, alcune persone nell'impatto sono cadute dalla passerella del lancione in acqua, quattro i feriti per adesso trasportati in ospedale. Tanta paura per i passeggeri della nave travolta, che sono usciti in tutta fretta, e per tutti quelli che si trovanvano sulla banchina e hanno assistito all'impatto

COSA E' SUCCESSO

La grande nave Opera Msc stava transitando nel canale della Giudecca trainata da due rimorchiatori, qualcosa però è andato storto all'attracco al molo di San Basilio, i rimorchiatori non sono riusciti a governare lo scarrocciamento della nave da crociera che si è diretta verso la riva, dove era ormeggiata la Michelangelo. Lo scontro con la banchina e con la nave è stato inevitabile: la grande nave ha colpito sul lato di poppa il battello.





L'incidente ha spinto Alessandro Gassmann a intervenire sui social



Dice che una nave da crociera si è scontrata a Venezia con altra imbarcazione...ma a voi sembra normale che in una meraviglia unica e fragile come Venezia entrino ecomostri di questo tipo?!!! #NOgrandinaviaVenezia salviamo la bellezza. 🚫🚫🚫 pic.twitter.com/OkLlYca045 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 2 giugno 2019

