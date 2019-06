Incidente Venezia, Salvini attacca: senza i "no" M5S si poteva evitare

Anche l'incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «Senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento del ministro dei Trasporti Toninelli che ha annunciato la chiusura del Canale della Giudecca alle grandi navi entro giungo.

«Mi risulta che una soluzione per evitare problemi come quello dell'incidente tra le navi a Venezia era stata elaborata già dall'anno scorso, con l'allargamento di un canale e una parte delle navi a Porto Marghera, ma tutto ciò è bloccato da mesi perché è arrivato un no da un ministero romano, e non è un ministero della Lega», dice da Tivoli il vicepremier Salvini.

Governo, la crisi è dietro l'angolo: Salvini pronto al voto se arriva sanzione Ue

Quindi il capo del Viminale ribadisce la linea: «Se questo governo dirà dei sì io vado avanti a lavorare sereno come un treno. Non abbiamo usato e non useremo i voti per chiedere poltrone, ministeri, vice ministeri e presidenze ma per cambiare l'Europa. Ma occorre una squadra seria, compatta e non litigiosa. Se tutti mantengono la parola andiamo avanti altri 4 anni, ma bisogna smettere con le polemiche, lavorare e dire sì».

Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA