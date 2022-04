Venezia, scontro tra due battelli: ferita una ragazza dalle schegge del finestrino

Paura a Venezia, nei pressi dell'approdo del Ponte delle Guglie. Due vaporetti del servizio di trasporto pubblico locale (Actv) si sono scontrati durante una manovra. La prua di una delle due imbarcazioni ha sfondato i finestrini dell'altra ferendo (in maniera non grave) una ragazza. Incolumi, a quanto sembra, gli altri turisti e i molti bambini presenti sul battello. La ragazza è stata portata in idroabulanza all'ospedale cittadino. Secondo fonti della Polizia Municipale e di Actv, le sue condizioni non destano preoccupazione; avrebbe riportato qualche ferita da taglio.