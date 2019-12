Viareggio, la scultura di Turcato sparisce dalla piazza e finisce in discarica: è polemica

Viareggio in molti si chiedevano dove fosse finita la scultura di Giulio Turcato (Mantova, 1912 - Roma, 1995), sparita all'improvviso dal centro di Piazza Puccini. Un mistero? Solo in parte, poiché il Comune, interpellato, aveva fatto sapere di averla rimossa per motivi di sicurezza. I social, però, non perdonano, e così ecco spuntare alcune foto dell'opera, smontata e accatastata come immondizia tra le erbacce del deposito gestito dalla società comunale dei rifiuti.



La scultura si chiama "Oceaniche" e fu donata nel 1990 dall'artista Giulio Turcato alla città che amava e dove è sepolto. Contro il Comune guidato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro eletto in una lista civica con l'appoggio del Pd (e balzato due anni fa alle cronache nazionali per un curioso incidente di "dress code" ) si sono scatenate le opposizioni (FdI e Lega) ma anche i molti cittadini che avevano visto sparire la scultura senza che dall'amministrazione arrivasse alcuna spiegazione. A chi glielo fa notare, il primo cittadino risponde su facebook:

«Non mi sembrava una cosa rilevante, spostare delle statue per restaurarle. Una polemica su una cosa banale può venir fuori da persone che strumentalizzano qualsiasi cosa per stupida battaglia politica».









«La polemica era prevista - aggiunge - A Viareggio per alcuni (sempre i soliti) è così. Non ci s'informa, si insinua, si asserisce, si afferma, anche se non si sa». «Le famose "Vele" di Turcato - spiega - sono state tolte dalla nuova Piazza Puccini perché i piedistalli avevano bisogno di manutenzione, erano corrosi e il vento poteva rendere pericolosa l'opera d'arte. Saranno sistemati, con tutti i crismi del caso e il tutto riprenderà nuova vita in un luogo più visibile, in maniera da farne risaltare ancora di più la colorata bellezza».

Sul caso è intervenuto anche Vittorio Sgarbi:

«Nei giorni scorsi il sindaco di Viareggio ha fatto togliere nottetempo le 'Oceaniche' accampando presunti problemi di 'stabilità' e dunque di sicurezza. Erano in Piazza Puccini, cuore di Viareggio, da 25 anni. Tuttavia mi chiedo e vi chiedo; perché portarle in una discarica? Si può avere tanto disprezzo per l'arte?».

