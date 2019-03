Vaccini, denunciati due genitori per false dichiarazioni. Centinaia di bimbi esclusi dalle scuole

«Non ho un numero preciso» dei bambini esclusi da asili e materne perché non vaccinati, «dovreste chiedere al ministero dell'Istruzione. Dico però che dovrebbero già essere noti da prima, visto che il 10 marzo scadeva solo l'autocertificazione, non altro. Quindi chi aveva autocertificato di aver fatto i vaccini avrà portato la vaccinazione, chi non aveva certificato, già si sapeva chi fosse. È una questione più mediatica che altro. Credo che si debba procedere con la ragionevolezza, col muro contro muro si esacerbano solo i conflitti fra i cittadini che non dovrebbero esserci, e pagano i bambini più fragili».

A tornare su questo tema, su domanda dei cronisti a margine di una conferenza stampa al ministero della Salute, è il ministro Giulia Grillo. «I numeri delle coperture vaccinali - ribadisce - sono alte. Il dibattito ha funzionato, c'è stato un momento in cui i cittadini hanno capito che bisognava vaccinarsi soprattutto in relazione all'epidemia di morbillo, quella più preoccupante. Ma - evidenzia parlando della futura nuova normativa in discussione in Parlamento - la legge Lorenzin è un decreto legge, emergenziale, mentre uno Stato ha bisogno di una legge quadro, soprattutto per gestire le politiche vaccinali. Alcuni cittadini hanno dei dubbi nei confronti dei vaccini e con loro bisogna parlare per rassicurarli, perché le persone vogliono fare il bene dei propri figli. Se hanno paura, qualcuno deve spiegargli che le cose di cui hanno paura si basano su notizia non fondate su ricerche scientifiche comprovate».



«I vaccini - afferma Grillo - sono dei farmaci e un numero di eventi avversi ce l'hanno, ma è bassissimo in confronto con i benefici. Ci sono stati in 50-60 anni pochissimi casi di eventi avversi, però ci sono stati molti più morti di morbillo e di altre malattie che noi con i vaccini preveniamo. Bisogna capire che il vantaggio supera quello che il cittadino in quel momento percepisce come un grande svantaggio. Poi ci sarà sempre una minima percentuale di persone che non si vaccinano, ma noi sappiamo che per il morbillo, ad esempio, la copertura per l'immunità di gregge è del 95%, quindi anche se c'è un 5% di non vaccinati pazienza, è accettabile».

Al momento sarebbero decine i bambini costretti a restare a casa perchè non in regola con i vaccini. Una quindicina i casi conosciuti in Liguria: una decina di bambini a Genova, tre nello Spezzino e almeno due nel Chiavarese che sono stati sospesi dopo le verifiche eseguite dagli uffici comunali che hanno avvertito le scuole e le famiglie. Un bimbo di 5 anni è stato sospeso dalla scuola materna comunale “LallI” di Sarzana (La Spezia), altri due sono stati sospesi alla Spezia, una decina a Genova e due in Valfontanabuona come riportano le cronache locali, perché i genitori non hanno presentato la certificazione per le vaccinazioni obbligatorie. Alri 300 casi a Bologna, mentre nel Piacentino un bimbo è stato sospeso ma sarebbero almeno 650 i bambini "sanzionabili" perché non in regola. A Livorno due genitori sono stati denunciati dai militari del Nas per aver rilasciato false dichiarazioni sullo stato vaccinale dei propri figli. Il Nucleo per la Tutela della Salute di Livorno, al termine dei controlli sugli adempimenti vaccinali dei minori che frequentano le scuole, ha accertato che avevano attestato falsamente alla direzione scolastica l'assolvimento dell'obbligo dei propri figli. I due sono stati denunciati per falso in atto pubblico.

