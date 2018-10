Bullismo su 15enne autistico nella chat di classe: «Costretto a guardare porno e compiere atti osceni davanti ai prof»

Lo hanno invitato, provocatoriamente, attraverso la, acome. Gli hanno chiesto di visionare siti pornografici e di far vedere i video al docente di turno. Lo hanno fotografato con i loro smartphone e hanno pubblicato la foto. E, ancora, gli hanno chiesto di "fumare una canna" insieme.LEGGI ANCHE Scuola, alle medie torna il 6 in condotta anti-bulli È quanto sarebbe accaduto in unai danni di unodurante uno, organizzato in una scuola del capoluogo friulano dopo la morte per sospetta overdose di una sedicenne nei bagni della stazione di Udine. «Per la scuola è una ragazzata - ha osservato la madre - a me non pare sia il caso di minimizzare: voglio andare in fondo a questa vicenda».