Le U-Mask tornano in Italia: il Modello 2.2 con tante novità e nuove prestazioni

U-Mask torna anche sul mercato italiano: da oggi è online U-Mask Model 2.2, la mascherina biotech registrata come dispositivo medico di classe. Il prodotto ha già superato tutti i test fatti in laboratori internazionali ed i risultati confermano la grande qualità del prodotto, nel nuovo modello ci saranno diverse novità: una clip invisibile che migliora la vestibilità della mascherina, il colore blue jeans, due misure in più e un miglioramento delle prestazioni già note di U-Mask. Altre novità non specificate sono in arrivo. I seguaci più attivi della community potranno iscriversi, entro il 15 Giugno, ad un Club per ricevere anteprime, promozioni e partecipare anche ai test sui nuovi prodotti.

APPROFONDIMENTI LA PROPOSTA Costa: «Mascherine all'aperto via ad agosto e in... NEWS Movida Roma, Vaia: «Rischiamo» LA DENUNCIA «Le mascherine non servono» dice Fauci. I DATI Covid, «virus distrutto dai raggi del sole». In... LE REGOLE Green pass Ue: come funziona, chi può averlo, quanto dura COVID Locatelli: «Mascherine all'aperto? Le leveremo a...

Costa: «Mascherine all'aperto via ad agosto e in discoteca si torni a ballare, ecco come»

Nuovi modelli idonei nei test

I risultati hanno dimostrato che anche dopo 200 ore di utilizzo il BiolayerTM all'interno di U-Mask 2.2 è ancora efficace. Inoltre, respirabilità e test BFE vengono confermati anche dopo 200 ore di utilizzo. Dopo il ritiro dal mercato dei modelli più vecchi, la Società che produce U-Mask ha adottato diverse iniziative, anche in sede giurisdizionale. L'obiettivo era vedere riconosciuta la conformità delle mascherine, nella certezza che fossero anch’esse pienamente in regola anche con la normativa italiana.

Fauci e le email segrete: «Le mascherine non servono». E l'avvertimento: «Il virus viene dalla Cina. Stanno oscurando i dati»