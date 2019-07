Turisti nudi sulla spiaggia di Jesolo, la sorpresa: «Non si può? Non lo sapevamo...»

Turisti nudi in spiaggia alle sei di mattina di domenica 14 luglio 2019. Accade a Jesolo, sul litorale veneziano. Una persona si avvicina e gli dice che non si può fare, incredibile, vero? Il bagno nudi in spiaggia in mezzo alla città, anche se presto la mattina, non è consentito... i turisti rispondono che non sapevano fosse vietato, gentilmente, si rivestono e vanno via.

Gira nudo in scooter a Berlino, fermato dalla polizia si scusa: «Fa troppo caldo»

Roma, filma e fotografa bimbi nudi nella piscina del centro estivo: arrestato pedofilo



Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA