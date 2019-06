Gira completamente nudo in scooter, fermato dalla polizia si giustifica: «Fa troppo caldo»

Pizzicato mentre gira in scooter completamente nudo. «Avevo caldo». La polizia del Brandeburgo, a qualche decina di chilometri da Berlino, ha fermato un motociclista che andava sul suo scooter completamente nudo, pur se indossando sulla testa il regolamentare casco. «Ma fa caldo...», si è scusato con gli agenti che hanno fermato l'uomo, esasperato come tutti i berlinesi dell'inconsueta e fortissima ondata di caldo che da giorni affligge la capitale tedesca, abituata al freddo rigido ma non alla calura mediterranea.

Weil wir #sprachlos sind 😅: Wie würden Sie dieses Bild betiteln? Als kleine Inspirationshilfe - ein #Zitat des Herren: „Et is halt warm, wa?“ Und jetzt Sie!#Hitze #safetyfirst #LebenAmLimit pic.twitter.com/BiM27ydDEy — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 26 giugno 2019

In città oggi la colonnina di mercurio dovrebbe salire fino al 39 gradi. Ma dopo il controllo dei documenti, l'uomo si è rimesso al manubrio ed è ripartito: «guidare nudi non è proibito» ha spiegato alla Bild un portavoce della Polizia alla Bild, che ha pubblicato una foto dell'uomo nudo in moto.

