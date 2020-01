Ragazzo travolto da un treno in stazione: è gravissimo

PESARO - Un ragazzo del 1999, originario di Udine, è stato travolto da un treno in fase di frenata all'interno della stazione di Pesaro. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 20. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si sarebbe lanciato volontariamente contro il convoglio, un regionale diretto verso Ancona. Tutto sarebbe avvenuto davanti a diversi passeggeri in attesa sulla banchina. La relativa bassa velocità del mezzo avrebbe, al momento, tenuto in vita il ragazzo comunque uscito in condizioni critiche dall'impatto e ricoverato all'ospedale di Pesaro.

Ultimo aggiornamento: 22:46

