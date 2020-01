Roseto, schianto tra auto e apecar: giovane ferito, travolto gazebo

Incidente questa notte verso l’1,30, sulla strada statale 16 a Cologna Spiaggia di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’Apecar, condotto da un ragazzo e una Kia Picanto con alla guida una ragazza. A seguito dello scontro l’Apecar si è ribaltato su un lato ed è scivolato per decine di metri sull’asfalto, mentre la Picanto ha terminato la sua corsa contro il gazebo di un bar e un palo della luce.



I vigili del fuoco di Roseto hanno rimosso il palo piegato e messo in sicurezza il gazebo divelto. Illesa la conducente della Picanto, l’autista dell’Apecar è stato trasportato in ambulanza al ospedale di Giulianova. Sul posto la polizia stradale di Pineto per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA