Tensioni con gli anarchici a Torino, quattro arresti della polizia

Sono quattro le persone arrestate a Torino dalla polizia per gli episodi di tensione avvenuti oggi in corso Giulio Cesare, in zona Aurora. Si tratta di due uomini e due donne. Una cinquantina di appartenenti all'area anarchica e antagonista avevano cercato di ostacolare l'intervento degli agenti che stavano bloccando due presunti rapinatori.



Ultimo aggiornamento: 17:17

