Addio a Tonia, giovane mamma morta in un incidente stradale nel napoletano, il parroco: «Troppe vittime su queste strade»

Ultimo aggiornamento: 18:34

Caivano si è fermato per dare l'ultimo saluto a Tonia Parrella, la giovane mamma morta sabato mattina in un incidente stradale a Cardito. Tantissima la gente che non è voluta mancare ad accompagnare la sfortunata ragazza. I cugini hanno voluto ricordare Tonia con il lancio all'esterno della chiesa di palloncini bianchi e rosa, indossando magliette con il suo nome. Tonia lascia, il papà, la mamma, il figlioletto di quattro anni e il compagno.Amici e parenti sono arrivati da Cardito - dove Tonia lavorava alla reception del Village Club Nemea - dalle vicine Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Pietro Apostolo. A celebrare la santa messa don Giuseppe Esposito. Chiesa stracolma: imponente il numero delle persone che hanno atteso nella piazza e nel cimitero per esprimere la vicinanza alla famiglia Parrella. Ancora Caivano e Cardito colpite da un incidente stradale. Non passa anno che il paese non debba registrare almeno un decesso per incidente. Lo ha ricordato anche il parroco nella sua lunga e accorata omelia. Sabato mattina la Lancia Y10 si è schiantata contro un muro di cemento in via Donadio a Cardito: la ragazza è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, dopo una serata trascorsa con le amiche. Tonia era nipote del giornalista Antonio Parrella, collaboratore del Mattino: dalla redazione un fortissimo abbraccio alla famiglia.