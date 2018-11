Tir in fiamme in galleria, chiusa la A1 in direzione Firenze

Attorno alle 14.15 sulla A1 Direttissima, è stato chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica località La Quercia e Firenzuola, in direzione di Firenze, a causa di un autocarro in fiamme nella galleria Poggio Civitella, all'altezza del km 19.



A comunicarlo è la società Autostrade, sottolineando che non si sono registrati feriti e all'interno della galleria non ci sono altri veicoli. Agli automobilisti che da Bologna sono diretti verso Firenze si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica. Sul posto, oltre al personale della Direzione quarto Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorsi meccanici. © RIPRODUZIONE RISERVATA