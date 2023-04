Terremoto a Umberdite, scossa 3.3 oggi in Umbria: avvertita anche a Perugia e Gubbio

Terremoto oggi in Umbria. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi alle ore 8.56, con epicentro a 5 chilometri da Umbertide (Perugia). L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) localizza il terremoto a 9 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente in Umbria, in particolare a Gubbio e tutta la provincia di Perugia. Non si segnalano danni a persone o cose.