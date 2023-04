Terremoto, torna la paura: a Umbertide scuole evacuate e gente in strada, scossa sentita anche a Perugia

PERUGIA - Una scossa di terremoto magnitudo 3.3 è stata avvertita alle 8.56 di lunedì mattina nella stessa area già pesantemente colpita dal sisma dello scorso 9 marzo.

Secondo infatti i dati rilevati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro di questa nuova scossa è nella zona di Pierantonio. Nell'area dell'epicentro è immediatamente è comprensibilmente tornata la paura, con persone in strada e scuole evacuate per precauzione.Paura nei piani alti delle abitazioni,la gente è scesa in strada. Al momento non si segnalano ulteriori danni. Ha retto anche il campanile di Pierantonio, gravemente danneggiato dalle tre scosse del mese scorso.

L'evento sismico è stato distintamente avvertito fino a Perugia, e anche qui per tante persone la preoccupazione principale è stata avere rassicurazioni dalle scuole in cui erano stati appena accompagnati i figli. Al momento non si registrano situazioni di criticità.