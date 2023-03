Terremoto oggi alle isole Eolie, scossa 3.5 avvertita da Capo d'Orlando a Messina e Reggio Calabria

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 20.27 alle isole Eolie. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo del sisma si attesta a 3.5, localizzato in mare a una profondità di 15 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in Sicilia, sulla costa che va da Capo d'Orlando a Messina. Segnalazioni anche da Reggio Calabria. Al momento non si segnalano danni.