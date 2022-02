Terremoto in Toscana, notte di paura: scossa di magnitudo 3.8 ha svegliato la popolazione da Viareggio a Lucca

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in Toscana, più precisamente nelle zone di Lucca, Pistoia, Viareggio e Pisa alle ore 2.36 di questa notte. La scossa, come dimostrano i dati pubblicati sul sito dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto una magnitudo 3.8. Dopo la scossa, il presidente della Regione Toscana ha scritto sui suoi canali ufficiali social per rassicurare la popolazione.

Il sisma ha avuto epicentro nella zona costiera dell'area di Viareggio ed è avvenuto a una profondità di 8km guardando le mappe dell'Ingv. Il terremoto è stata avvertito dai cittadini che hanno scritto decine di messaggi sui social network, preoccupati.

