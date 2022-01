Terremoto Giappone di magnitudo 6.6 sull'isola di Kyushu: 10 feriti, non si registra allarme tsunami

​Terremoto in Giappone di magnitudo 6.6 sull'isola di Kyushu: sono stati segnalati 10 feriti ma non si registra l'allarme tsunami. Sono almeno dieci le persone rimaste ferite lievemente in seguito alla scossa di terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale: lo hanno reso noto le autorità locali, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News sottolineando che non si registra un allarme tsunami.

L'epicentro

La scossa è avvenuta ad una profondità di 45 km e ha interessato le prefetture di Miyazaki e Oita sull'isola di Kyushu nell'Oceano Pacifico, che ospita il vulcano Aso, il più attivo del Paese.

Sei dei feriti sono stati segnalati a Oita e altri quattro, inclusa una donna sulla cinquantina che è caduta dal letto, a Miyazaki.