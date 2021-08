Palermo, scossa di terremoto all'alba in centro: «Qui ha tremato tutto»

Martedì 31 Agosto 2021, 06:44 - Ultimo aggiornamento: 06:49

Paura per una scossa di terremoto nel centro di Palermo. Alle 6.14 la terra ha tremato in molti quartieri. La scossa, come dice l'Ingv, è stata tra il 4.3 e 4.8 di magnitudo. Decine le telefonare arrivate ai vigili del fuoco, ma al momento non si registrano danni ma solo tanta paura.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione che è subito scesa in strada. I comuni colpiti entro i 20 chilometri dall'epicentro sono: Lascari, Campofelice di Roccella, Cefalù, Gratteri. Come dice l'Ingv la scossa è stata tra il 4.4 e il 4.8 di magnitudo. Ai vigili del fuoco continuano ad arrivare telefonate ma «per ora - dicono - non si registrano danni a persone o cose».