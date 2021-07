Incendi Sicilia, foto Nasa della colonna di fumo su Palermo. Musumeci a Draghi: «Stato di mobilitazione»

Sabato 31 Luglio 2021, 14:40

Sicilia, continua l'emergenza legata agli incendi. Da giorni i vigili del fuoco sono in lotta contro le fiamme e è sceso in campo anche il Governatore Musumeci che ha chiesto al capo del governo nazionale, Mario Draghi, la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile. La colonna di fumo sollevatasi dagli incendi divampati negli ultimi giorni a Piana degli Albanesi, nel palermitano, è stata fotografata anche dalla Nasa attraverso un satellite. Meno intenso, ma visibile anche il fumo degli incendi tra Misilmeri e Casteldaccia, nel messinese e nel catanese.

Incendi, cosa chiede Musumeci

Nello Musumeci, ha chiesto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile. La richiesta si è resa necessaria di fronte al grave rischio di incendi dovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica che interessa l'Isola. L'eventuale riconoscimento dello stato di mobilitazione determinerebbe un concorso straordinario di risorse extra-regionali sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato.

Incendi, la situazione in Italia

«Stamattina il livello di rischio sul territorio è tuttora abbastanza alto, a causa della temperatura, dell'umidità e della ventilazione, in tutta l'Italia centromeridionale con punte in Calabria, Sicilia, Puglia, ma anche nel Lazio e in Campania». Lo afferma all'Adnkronos Alessandro Paola, vice direttore centrale dell'Emergenza dei Vigili del Fuoco, sulla situazione degli incendi, dopo i roghi che ieri hanno reso necessarie alcune evacuazioni a Catania, sottolineando che nonostante il «quadro di criticità» la situazione «è sotto controllo». «È molto impegnata la flotta aerea di Stato, tutta dispiegata sui vari scenari per cui è richiesto un assetto aereo. Da stamattina ci sono state ben 20 richieste di intervento con assetti aerei e sono 14 le operazioni di spegnimento ancora in corso - sottolinea il vice direttore centrale dell'Emergenza dei Vigili del fuoco - Inoltre stamattina sono stati poco meno di 350 gli interventi via terra, la regione più colpita è la Sicilia con focolai a carattere sparso che però non destano problemi alle persone. Nel frattempo continuano le operazioni sul grande incendio di Cuglieri, in provincia di Oristano».

L'appello ai cittadini è «usare estrema prudenza, non accendere fuochi in spazi aperti perché le fiamme, anche involontariamente, potrebbero propagarsi facilmente. Bisogna stare molto attenti alle indicazioni in caso di presenza di incendi nelle vicinanze perché i cittadini potrebbero essere chiamati ad adottare comportamenti di emergenza e ad allontanarsi prima che le fiamme si avvicinino». Comportamenti responsabili, sottolinea il vice direttore centrale dell'Emergenza dei Vigili del fuoco, servono anche sul fronte della viabilità: «Parcheggiare adeguatamente e non essere di intralcio è fondamentale in una situazione in cui bisogna garantire l'arrivo di convogli di emergenza e consentire eventuali evacuazioni». L'invito generale è alla «prudenza e ad affidarsi al sistema locale di protezione civile comunale - conclude Paola - In queste giornate legate all'emergenza incendi è importante essere consapevoli del posto in cui ci troviamo, delle zone esposte a rischio, delle eventuali vie di fuga e per avere queste informazioni bisogna affidarsi alle autorità».

