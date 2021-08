Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle ore 6.14 in provincia di Palermo dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato in mare, al largo di Cefalù. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto nelle Madonie: tantissime la telefonate ai vigili del fuoco ma al momento non si segnalano danni o feriti.