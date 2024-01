Terremoto fra Salerno e Potenza, scossa 3.8 a Ricigliano: avvertita in Campania e Basilicata

Terremoto oggi al confine fra Campania e Basilicata. Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 10.23 a 6 km da Ricigliano, in provincia di Salerno, a una profondità di 8 km. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutti i comuni dell'area che si estende fino a Potenza. Non si registrano danni a persone o cose.

Il terremoto ha fatto sobbalzare la popolazione della zona interessata, il cosiddetto "cratere", ma non si segnalano scene di panico. Segnalazioni arrivano da Salerno città a Potenza passando da Laviano, Ricigliano, Polla, quindi Sele, Tanagro, Vallo di Diano.