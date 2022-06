Terremoto Marche di 3.3: scossa in Adriatico, allarme da San Benedetto ad Ascoli

Terremoto, una scossa di 3.3 è stata registrata oggi nel mare Adriatico, al largo della costa marchigiana . Il sisma, registrato alle 11.07 a profondità di dieci chilometri, è stato avvertito in una zona abbastanza vasta, da San Benedetto del Trento a Civitanova Marche e Ascoli Piceno. In mattinata una forte scossa in Bosnia (4.8) era stata avvertita distintamente sulla costa italiana.