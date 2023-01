Terremoto oggi a Cesena, scossa magnitudo 4.1 avvertita anche a Rimini e Ravenna. Il sindaco di Cesanatico: «Scuole aperte»

Terremoto in Romagna. Una scossa è stata avvertita alle 6.33 nella zona della provincia di Forlì-Cesena. Secondo l'Ingv, la scossa avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate, ha come epicentro Gambettola, una magnitudo pari a 4,1 ed è stata registrata a una profondità di 18 chilometri. La zona di Gambettola e di Cesenatico nel Cesenate, è da giorni al centro di una sciame sismico.

LO SCIAME SISMICO

Lo scorso 26 gennaio alle 11.45 con epicentro Cesenatico si era registrata la scossa più forte, anche il quel caso di magnitudo 4.1 al culmine di una serie di movimenti tellurici di lieve entità che andavano avanti da giorni. Per precauzione gli studenti erano stati fatti uscire dalle scuole ed erano state avviate immediatamente verifiche. Al termine del pomeriggio, dopo una riunione con la protezione civile regionale, era poi stata decisala riapertura delle strutture scolastiche all'indomani. Nel corso della giornata le scosse erano state una decina, tra Cesenatico e Gambettola e il sisma era stato percepito pure nelle vicine province di Rimini e Ravenna, ma pure in Veneto e nelle Marche, fino ad Ancona.

LA TERRA CONTINUA A TREMARE

Dopo la scossa delle 6.33, la terra continua a tremare nel Cesenate con movimenti di minore entità: nella vicina Cesenatico, riporta l'Ingv, alle 6.38 e alle 6.46, i sismografi hanno segnato due scosse di magnitudo 2.2. La zona della provincia di Forlì-Cesena è da giorni al centro di uno sciame sismico. Lo scorso 26 gennaio era stata registrata, proprio a Cesenatico, una scossa di magnitudo 4.1 e il 22, nella stessa città romagnola una scossa di magnitudo 3.5.

IL SINDACO: SCUOLE APERTE

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata con epicentro a Gambettola, nel Cesenate, «al momento non risultano segnalazioni di danni di alcun genere». È quanto scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco della vicina Cesenatico, Matteo Gozzoli. «Questa mattina alle 6:32 - osserva - ci siamo svegliati tutti con una nuova scossa di terremoto di intensità 4.1, la stessa di giovedì che non aveva provocato danni. Le scuole rimarranno aperte, stiamo organizzando nuovi controlli a titolo precauzionale in tutti gli edifici scolastici e pubblici con i nostri tecnici. Al momento - conclude - non risultano segnalazioni di danni di alcun genere».