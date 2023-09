Terremoto a Napoli oggi, Liorni: «Eravamo in registrazione di “Reazione a Catena”, tutti hanno mantenuto la calma»

Il terremoto a Napoli e la paura che corre. Anche sui social. «Scossa di #Terremoto fortissima a Bagnoli. Mai avvertita una così nemmeno negli anni 80. Il palazzo dondolava», scrive Rosanna. Anche Marco Liorni su Twitter dice: «#Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma».

Avete sentito la scossa di terremoto? Come state? — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) September 7, 2023

Tante le reazioni in tempo reale: «Chiamato mia nonna per vedere se aveva sentito il terremoto e ha detto che stasera non si mette il pigiama nel caso deve scappare», il tweet di Francy. «In 36 anni di vita è la prima volta che una scossa dei campi flegrei si sente in provincia cosi distintamente. #Terremoto», si legge ancora.