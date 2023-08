Tenerife, notte di incendi e paura: 12 mila sfollati in Spagna

ltra giornata defficile a Tenerife a causa del caldo torrido e del vento che minacciano i progressi fatti per tenere le fiamme sotto controllo negli ultimi tre giorni. I vigili del fuoco stanno ancora combattendo l'enorme incendio sull'isola, "il più complesso" degli ultimi quattro decenni per l'arcipelago spagnolo delle Canarie, e si preparano a schierare rinforzi. Le operazioni di spegnimento "hanno fatto buoni progressi, anche se l'incendio è ancora fuori controllo", ha dichiarato il presidente del governo regionale delle Canarie, Fernando Clavijo, durante un briefing con i giornalisti. Le fiamme hanno già bruciato circa 5.000 ettari su un perimetro di 50 chilometri. Più di 225 vigili sono mobilitati per combattere l'incendio che ha già colpito 10 comuni.