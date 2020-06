Terremoto in Emilia nella zona di Modena: scossa di magnitudo 3.1 a 8 km di profondità

Terremoto verso le 14,30 nella zona di Modena. La scossa è stata registrata dall'Ingv e stimata con una magnitudo provvisoria da 2.9 a 3.4. L'annuncio è stato diramato via Twitter. Dal 4 settembre 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) pubblica in tempo reale sul canale Twitter @INGVterremoti le localizzazioni preliminari dei terremoti calcolate in modo automatico daI software della Sala di Sorveglianza Sismica di Roma.

Ultimo aggiornamento: 14:53

Un paio di minuti dopo il terremoto, per gli eventi sismici di magnitudo superiore a 3, viene rilasciato un tweet con la stima automatica dell’epicentro e della magnitudo.