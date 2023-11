Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.1 alla Solfatara di Pozzuoli: avvertita da Fuorigrotta a Bacoli

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 19.41 con epicentro alla Solfatara di Pozzuoli. L'ipocentro, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), a una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione di Pozzuoli e dei comuni limitrofi come Quarto e Bacoli.

Segnalazioni della scossa arrivano anche da Napoli, in particolare dai quartieti dell'area ovest come Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.