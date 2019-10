Tampona una smart con lo scooter in piazzale Appio e rischia la decapitazione, grave 58enne

Ha rischiato di rimanere decapito il 58enne che questa mattina a Roma, ha tamponato con il suo scooter una Smart ferma al semaforo rosso in piazzale Appio.

Il centauro al momento dell’impatto probabilmente guidava con una mano dato che è balzato via dalla sella del ciclomotore finendo per sfondare il vetro del lunotto posteriore della vettura rischiando di rimanere decapitato.

Avendo infatti il casco jet, i vetri divelti gli hanno procurato tagli al collo gravi ma non letali.

L'uomo in codice rosso è stato trasportato in ospedale al San Giovanni. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale del Gruppo Appio.