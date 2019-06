Superenalotto, niente 6. Sabato montepremi a oltre 171 milioni, il secondo più alto di sempre

Superenalotto, la vincita del montepremi è sempre più da record: 171.200.000,00 euro, infatti, andranno a formare il montepremi totale messo a disposizione dei vincitori del prossimo concorso. E per la precisione stiamo parlando della seconda cifra più alta di sempre messa in palio dal Superenalotto. Già, perché non è stato totalizzato alcun "sei" nell'ultima estrazione, quella di oggi 15 giugno 2019, nel concorso Superenalotto/SuperStar n.72 di oggi. Il montepremi messo in palio dal Superenalotto di oltre 171 milioni di euro si posiziona alla spalle del montepremi leader di 177.729.043,16 euro messo in palio il 30/10/2010.

Superenalotto, gioca una schedina da 3 euro ma non si accorge di aver vinto: torna in tabaccheria e scoppia la festa

Vince centomila euro al Superenalotto e ha un attacco di panico in tabaccheria



I numeri vincenti

Queste le quote del Concorson.72 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 23.700,17

Punti 4: 985 totalizzano Euro: 296,53

Punti 3: 33.720 totalizzano Euro: 25,93

Punti 2: 514.218 totalizzano Euro: 5,26

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 29.653,00

Punti 3SS: 171 totalizzano Euro: 2.593,00

Punti 2SS: 2.923 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 19.253 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 42.153 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 19.764 totalizzano Euro: 494.100,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 171.200.000,00

Ultimo aggiornamento: 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA