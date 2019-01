Padova, ragazzo di 22 anni travolto e ucciso dal treno: linea ferroviaria bloccata

PADOVA - Un ragazzo di 22 anni, italiano di San Giorgio delle Pertiche, è stato investito e ucciso da un treno nello scalo ferroviario di San Giorgio delle Pertiche questa mattina intorno alle sei. Il macchinista del treno ha visto il giovane in mezzo ai binari e non ha potuto evitarlo. A quanto pare si tratterebbe di un suicidio. I treni sulla tratta Padova-Camposampiero sono bloccati per i rilievi.



Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.768.